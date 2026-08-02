Erster Vereinstag im Landkreis Haßberge stärkt das Ehrenamt

HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Mit dem ersten Vereinstag im Landkreis Haßberge am Samstag, 26. September, möchten die Freiwilligenagentur Mehrgenerationenhaus Haßfurt und das Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern (LBE) ehrenamtlich Engagierte gezielt unterstützen. Die kostenfreie Veranstaltung richtet sich an Vereine, Ehrenamtliche und Interessierte aus der Region.

Von 9 bis 16 Uhr erwartet die Teilnehmenden in den Räumen der Volkshochschule Haßfurt ein praxisnahes Fortbildungsprogramm. Ziel ist es, Qualifizierungsangebote direkt vor Ort anzubieten und gleichzeitig den Austausch sowie die Vernetzung der Vereine im Landkreis zu fördern.

Landrat Michael Ziegler übernimmt die Schirmherrschaft und betont die Bedeutung des Ehrenamts für das gesellschaftliche Miteinander. Ohne freiwilliges Engagement seien zahlreiche Bereiche wie Sportvereine, Feuerwehren oder Nachbarschaftshilfen nicht denkbar.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen zwei Workshop-Runden zu aktuellen Themen der Vereinsarbeit. Angeboten werden unter anderem Seminare zu Fundraising, Mitgliedergewinnung und -bindung, Zeitmanagement im Ehrenamt, Vereinsrecht, Versicherungen sowie Satzungsfragen. Als Referenten konnten der Unternehmens- und Vereinsberater Michael Blatz, der Coach und Mediator Karl Bosch sowie die Rechtsanwältin Renate Mitleger-Lehner gewonnen werden.

Neben der fachlichen Weiterbildung bietet der Vereinstag zahlreiche Möglichkeiten zum persönlichen Austausch und zur Vernetzung. Vereine und Initiativen aus dem Landkreis können miteinander ins Gespräch kommen, Erfahrungen teilen und neue Impulse für ihre Arbeit gewinnen.

Der Vereinstag findet in der Volkshochschule Haßfurt in der Ringstraße 14 statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist über die Internetseite des Mehrgenerationenhauses Haßfurt möglich.

www.mehrgenerationenhaus-hassfurt.de