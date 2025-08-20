Ersthelfer bei Unfall gesucht – Tödlicher Verkehrsunfall bei Kolitzheim – 21-Jähriger verstorben

KOLITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Wie bereits berichtet, kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann hat hierbei sein Leben verloren. Die Polizei Gerolzhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Ersthelfer der mit seinem roten Kleinwagen am Unfallort war. Der Mann aber auch alle anderen möglichen Zeugen werden nun dringend von der Polizei gesucht.

Der Verkehrsunfall hat sich gegen 15:00 Uhr, auf der Strecke zwischen Herlheim und Alitzheim ereignet. Dem Sachstand nach befuhr der 21-Jährige in seinem schwarzen Suzuki Swift die SW 40 in Richtung Alitzheim, als er alleinbeteiligt aber aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und dort gegen einen Baum prallte. Aufgrund der Wucht des Aufpralls verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle.

Die Beamten der Polizeiinspektion Gerolzhofen waren vor Ort, haben den Unfall aufgenommen und Ersthelfer sowie Zeugen befragt. Zur Aufklärung des Unfallgeschehens wenden sich die Ermittler nun auch an die Bevölkerung:

Wem ist möglicherweise die Fahrweise eines schwarzer Suzuki Swift aufgefallen? Das Fahrzeug war auf der Route von Volkach in Richtung Alitzheim unterwegs gewesen.

Wer war unmittelbar nach dem Vorfall als Ersthelfer am Unfallort? Insbesondere wird nach einem Zeugen in einem roten Kleinwagen gesucht. Das Mann hat die Unfallstelle mit seinem Warndreieck abgesichert, kurz bevor er weiterfuhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter Tel. 09382/940-0 entgegen.