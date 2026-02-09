Auto IU

Erstmalig Biomarker für „schlafende Schmerznerven“ identifiziert

9. Februar 2026Letztes Update 9. Februar 2026
Erstmalig Biomarker für „schlafende Schmerznerven“ identifiziert
Professorin Barbara Namer vom Uniklinikum Würzburg war maßgeblich beteiligt an der Entschlüsselung der molekularen Identität von schlafenden Nozizeptoren. © Uniklinik RWTH Aachen
Sparkasse

WÜRZBURG – Einem internationalen Forschungsteam unter maßgeblicher Beteiligung von Professorin Barbara Namer vom Uniklinikum Würzburg ist es gelungen, die molekulare Identität „schlafender Nozizeptoren“ zu entschlüsseln. Die im Fachjournal Cell veröffentlichte Studie identifiziert spezifische Biomarker wie den Oncostatin-M-Rezeptor (OSMR), die eine Schlüsselrolle bei der Entstehung chronischer Nervenschmerzen spielen.

Rund zehn Prozent der Bevölkerung leiden an neuropathischen Schmerzen, bei denen diese speziellen Sensoren oft dauerhaft und ohne erkennbaren Grund Signale aussenden. Durch die Kombination von zellulärer Elektrophysiologie, Einzelzell-Gensequenzierung und humaner Mikroneurographie konnte das Team nachweisen, dass die gezielte Beeinflussung von Strukturen wie dem Ionenkanal Nav1.9 die schmerzauslösende Überaktivität selektiv beruhigen könnte. Diese Entdeckung markiert nach Jahrzehnten der Forschung einen entscheidenden Durchbruch für die Entwicklung präziserer Medikamente, um die Ursachen chronischer Schmerzen direkt in der Peripherie zu behandeln.

Weitere Informationen zur Forschungsgruppe sind unter www.ukw.de zu finden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt

Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe

Innovation für die Hygiene in der Küche: Selbstreinigende Spüle von BORA setzt neue Maßstäbe

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

9. Februar 2026Letztes Update 9. Februar 2026

Mehr

7.000 Euro Schaden in Gerolzhofen – Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

7.000 Euro Schaden in Gerolzhofen – Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

9. Februar 2026
Sonderkonzert des Rakoczy-Fördervereins e.V.

Sonderkonzert des Rakoczy-Fördervereins e.V.

9. Februar 2026
Informationen zur Kommunalwahl am 8. März

Informationen zur Kommunalwahl am 8. März

9. Februar 2026
Wärmepumpenspaziergang in Zeil – Bauherrinnen und Bauherren berichten am 18. April von ihren Erfahrungen

Wärmepumpenspaziergang in Zeil – Bauherrinnen und Bauherren berichten am 18. April von ihren Erfahrungen

8. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)