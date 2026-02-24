Erstwähler im Fokus: „WÄHL MIT!“-Kampagne der unterfränkischen Jugendringe
HASSBERGE – Der Kreisjugendring Haßberge ruft gemeinsam mit zehn weiteren unterfränkischen Jugendringen junge Menschen dazu auf, bei der Kommunalwahl 2026 ihre Stimme abzugeben. Mit der Kampagne „WÄHL MIT!“ informieren die Verbände parteineutral über die Bedeutung politischer Mitbestimmung und möchten insbesondere Erstwähler ermutigen, die Gestaltung ihrer Heimat aktiv mitzubestimmen.
Da junge Menschen von heutigen Entscheidungen langfristig am stärksten betroffen sind, setzt sich der KJR dafür ein, dass sie ihre Interessen selbst vertreten, statt anderen die Wahl ihrer Themen zu überlassen. Ob Schulen, Freizeitangebote oder die lokale Infrastruktur – wer wählen geht, nimmt direkten Einfluss auf seinen Alltag. Um die Teilnahme noch attraktiver zu gestalten, wurde im Rahmen der Kampagne ein Gewinnspiel für Erstwähler ins Leben gerufen, bei dem attraktive Preise warten.
Weitere Informationen zur Wahl, zur Kampagne und zum Gewinnspiel findest du auf der Website www.waehlmit.de sowie auf dem Instagram-Kanal des KJR Haßberge unter kjr_has. Die Kommunalwahl erreicht am 8. März 2026 ihren Höhepunkt, die Briefwahl ist bereits jetzt möglich.
