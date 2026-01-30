Erwischt: Festnahme nach Callcenterbetrug – Angebliche Polizeibeamtin in Haft
EUERBACH, LKR. SCHWEINFURT – Dank einer rechtzeitigen Alarmierung der Polizei konnte am Dienstag eine 32-jährige Callcenter-Betrügerin nach der Geldübergabe in Euerbach festgenommen werden. Zuvor hatten Kriminelle eine 84-jährige Frau mit der Schocknachricht über einen angeblichen Unfall eines Familienmitglieds zur Herausgabe eines fünfstelligen Betrags bewegt. Während die erste Beute in Höhe von rund 50.000 Euro zunächst an einen unbekannten Abholer verloren ging, schnappte die Falle der Beamten beim zweiten Betrugsversuch noch am selben Tag zu.
Die Tatverdächtige, eine 32-jährige Deutsche, gab sich bei der versuchten zweiten Geldabholung als Polizeibeamtin aus, wurde jedoch von echten Polizisten direkt am Haus des Opfers gestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde die Frau am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts auf banden- und gewerbsmäßigen Betrug.
Die Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Kriminalpolizei arbeitet nun intensiv daran, die Hintergründe der Tat sowie mögliche Mittäter und den Verbleib der ersten Beute zu ermitteln. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut eindringlich davor, am Telefon Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben oder Bargeld an fremde Personen zu übergeben, da echte Polizeibeamte niemals Kautionen an der Haustür fordern.
