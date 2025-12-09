Auto IU

Es braucht 340: Sandra Grätsch ruft die Bürger Schweinfurts ins Rathaus

9. Dezember 2025Letztes Update 9. Dezember 2025

SCHWEINFURT – Sandra Grätsch hat ihre Kandidatur für das Amt der Oberbürgermeisterin (OB) und für den Stadtrat eingereicht. Um offiziell zur Wahl zugelassen zu werden, muss sie und ihre Wählergemeinschaft SWN (Schweinfurt-Wandel-Neubeginn) nun noch notwendigen Unterstützungsunterschriften sammeln: 340 Unterschriften sind nötig, um die Solidarität zur Kandidatin zu bekräftigen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die Frau Grätsch unterstützen möchten, müssen dies durch eine persönliche Unterschrift im Bürgerservice tun.

Grätsch tritt mit dem Versprechen an, ungeblendet von einer Parteipolitik, alle Entscheidungen im Sinne der Bürger der Stadt zu treffen.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt

Wer Frau Grätsch in ihrem Vorhaben unterstützen möchte, der muss im Bürgerservice am Terminal auf den Button „Unterstützerunterschriften“ drücken und dann persönlich unterschreiben. Wichtig: Es sind nur Bürger der Stadt, nicht des Landkreises zu Unterstützung berechtigt.

>>> Adresse/Öffnungszeiten Bürgerservice >>>

Foto: 2fly4

