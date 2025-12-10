Es braucht 340: Sandra Grätsch ruft die Bürger Schweinfurts ins Rathaus
SCHWEINFURT – Sandra Grätsch hat ihre Kandidatur für das Amt der Oberbürgermeisterin (OB) und für den Stadtrat eingereicht. Um offiziell zur Wahl zugelassen zu werden, muss sie und ihre Wählergemeinschaft SWN (Schweinfurt-Wandel-Neubeginn) nun noch notwendigen Unterstützungsunterschriften sammeln: 340 Unterschriften sind nötig, um die Solidarität zur Kandidatin zu bekräftigen.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die Frau Grätsch unterstützen möchten, müssen dies durch eine persönliche Unterschrift im Bürgerservice tun.
Es ist eine Unterschrift für die Kandidatur zum Amt der Oberbürgermeisterin nötig.
Es sind zwei Unterschriften nötig, wenn zusätzlich der Einzug der Wählergemeinschaft SWN in den Stadtrat unterstützt werden soll.
Grätsch tritt mit dem Versprechen an, ungeblendet von einer Parteipolitik, alle Entscheidungen im Sinne der Bürger der Stadt zu treffen.
Wer Frau Grätsch in ihrem Vorhaben unterstützen möchte, der muss im Bürgerservice am Terminal auf den Button „Unterstützerunterschriften“ drücken und dann persönlich unterschreiben. Wichtig: Es sind nur Bürger der Stadt, nicht des Landkreises zu Unterstützung berechtigt. Personalausweis nicht vergessen!
