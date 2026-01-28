Es braucht 5.000 Euro: Der Faschingsumzug Schweinfurt muss gerettet werden – Spendenaktion läuft bereits
SCHWEINFURT – Die Erste Schweinfurter Karnevalsgesellschaft e.V. (ESKAGE) hat gemeinsam mit Radio Gong einen dringenden Spendenaufruf auf der Plattform Betterplace.org gestartet, um den traditionellen Faschingsumzug in diesem Jahr zu retten.
Hintergrund sind die gestiegenen Kosten für Sicherheitsauflagen und Einsatzkräfte, für die eine fest eingeplante städtische Förderung in Höhe von 5.000 Euro aufgrund des verschobenen Haushaltsbeschlusses nicht rechtzeitig fließen kann. Ohne diese finanzielle Unterstützung droht sowohl der Umzug mit seinen jährlich rund 25.000 Besuchern als auch die anschließende Afterparty auf dem Marktplatz auszufallen.
Da die Kommunal- und Neuwahlen den städtischen Haushaltsprozess verzögert haben, steht der Verein vor einer akuten Finanzierungslücke. Die ESKAGE betont, dass die Sicherheit der Gäste oberste Priorität hat, die damit verbundenen Kosten jedoch die Kapazitäten des ehrenamtlich geführten Vereins übersteigen. Seit fast 50 Jahren organisiert die Gesellschaft das kulturelle Highlight, das nun zum ersten Mal seit Jahrzehnten aus rein finanziellen Gründen vor dem Aus steht.
Jeder Beitrag der Bürgerinnen und Bürger soll dazu beitragen, das traditionsreiche Brauchtum in der Stadt zu bewahren und die Durchführung der Veranstaltung zu sichern. Die Initiatoren hoffen auf die Solidarität der Schweinfurter, damit die „fünfte Jahreszeit“ auch 2026 wie gewohnt gefeiert werden kann. Informationen zum Spendenstand und zum Projekt finden Interessierte direkt auf dem Spendenportal Betterplace.
