Es gab keine Gruppenvergewaltigung in Schweinfurt – Fakenews auf WhatsApp

SCHWEINFURT / ROSSMARKT – In den letzten Tagen verbreitet sich offenbar eine Nachricht über WhatsApp-Gruppen, die das Sicherheitsgefühl in Schweinfurt und angebliche Vorfälle am Roßmarkt zum Thema hat. Nach intensiven Prüfungen durch die unterfränkische Polizei haben sich die darin geschilderten Straftaten jedoch als unbegründet herausgestellt.

Verbreitung einer Falschnachricht

Die Nachricht behauptet unter anderem, dass es zu zwei schweren Sexualdelikten am Roßmarkt gekommen sei. So soll eine „Gruppenvergewaltigung“ auf einer öffentlichen Toilette und eine weitere Vergewaltigung in einer Tiefgarage stattgefunden haben. Beide Vorfälle sollen sich Anfang Dezember 2024 ereignet haben.

Eine umfassende Prüfung durch die Polizeiinspektion und die Kriminalpolizei Schweinfurt ergab jedoch, dass keine solchen Taten in dieser Form zur Anzeige gebracht oder polizeilich bekannt geworden sind.

Polizeiliche Erkenntnisse

Vorfall am 28. Dezember 2024: Am Roßmarkt wurde ein Sexualdelikt durch eine dritte Person angezeigt. Den Ermittlungen zufolge soll ein syrischer Tatverdächtiger gegenüber einer bekannten Person auf einer Toilette übergriffig geworden sein, nachdem beide diese einvernehmlich aufgesucht hatten. Die Kripo Schweinfurt führt hierzu die Ermittlungen.

Vorfall im Parkhaus Kunsthalle im November 2024: Ein weiteres, ähnlich gelagertes Ereignis ereignete sich in einem Parkhaus der Kunsthalle. Dort soll ein algerischer Tatverdächtiger eine ihm bekannte Person bedrängt haben. Der Verdächtige ließ von seinem Handeln ab, als die Geschädigte eine Freundin hinzuzog. Hier wird wegen eines versuchten sexuellen Übergriffs ermittelt.

Fazit

In beiden Fällen bestand ein Nähe- oder Bekanntschaftsverhältnis zwischen den Geschädigten und den Tatverdächtigen. Die von der Falschnachricht behaupteten Taten entsprechen nicht den polizeilich bekannten Fakten. Die Polizei warnt vor der Verbreitung unbestätigter Informationen, da diese unnötige Ängste schüren und das Sicherheitsgefühl unbegründet beeinträchtigen können.