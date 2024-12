Es geht auf Weihnachten zu und die Aggressivität steigt an: Reizgas im Lokal versprüht

KARLSTADT – LKR. MAIN-SPESSART – Ein rücksichtsloses Verhalten eines männlichen Gastes sorgte am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr in einem Lokal in der Hauptstraße für Aufsehen. Der Unbekannte zog aus seiner Hosentasche ein Reizgas und versprühte es im Gastraum.

Bereits nach wenigen Minuten klagten die ersten Besucher über Atemwegsreizungen und verließen das Lokal freiwillig. Rund 40 Gäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der Lokalität, wobei die Identität einiger Personen noch nicht bekannt ist. Weitere Geschädigte werden daher gebeten, sich bei der Polizei Karlstadt zu melden.

Während des verursachten Trubels gelang es dem Täter, sich unerkannt vom Tatort zu entfernen. Die Polizei Karlstadt hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen oder Personen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.