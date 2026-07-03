Es geht doch: Öffentliche Planschbecken gehen wieder in Betrieb

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SCHWEINFURT – In der Stadt Schweinfurt werden mehrere öffentliche Planschbecken schrittweise wieder in Betrieb genommen. Kinder können damit an verschiedenen Standorten erneut Abkühlung an heißen Tagen finden.

Das Planschbecken im Wildpark („Wildparkdampfer“) steht bereits seit Mai täglich zur Verfügung. Ab dem 3. Juli ist zusätzlich das Planschbecken in der Mozartstraße wieder nutzbar. Ab dem 11. Juli folgt das Becken am Bergl (Wohnscheibe). Beide Anlagen werden wetterabhängig bis Ende September betrieben und bei Temperaturen ab etwa 25 Grad am Morgen befüllt sowie am Abend wieder entleert.

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Das Planschbecken an der Galgenleite bleibt in dieser Saison aufgrund von Schäden und einer notwendigen Sanierung außer Betrieb. Als Alternative stehen dort eine Wasserpumpe, ein Bachlauf sowie ein Wasserschaufelrad am Spielplatz zur Verfügung.

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