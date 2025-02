Es gibt noch Restplätze im Medienworkshop „Trickfilme“

SENNFELD – Am 22. März 2025 von 13:00 bis 17:00 Uhr veranstaltet der Kreisjugendring Schweinfurt einen Medienworkshop für Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren.

Der Workshop bietet einen Einstieg in die Welt der Animation und zeigt, wie Trickfilme entstehen. Mithilfe der App Stopmotion Studio Pro lernen die Teilnehmer, Gegenstände wie Lakritz, Lego, Kugelschreiber oder Knete zum Leben zu erwecken und humorvolle Mini-Geschichten inklusive Soundeffekten und Sprachfiltern zu erzählen.

Während der vierstündigen Veranstaltung werden die Grundlagen der Trickfilmproduktion vermittelt. Die Kinder erproben verschiedene Techniken, darunter Lege- und Zeichentrick, Stoptrick und Pixelation, und erstellen ihre ersten eigenen Minifilme.

Der Workshop findet in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings Schweinfurt in der Felix-Wankel-Straße 3, 97526 Sennfeld, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro, und der Anmeldeschluss ist der 09. März 2025. Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie auf der Webseite des Kreisjugendrings unter www.kjr-sw.de/events/freizeiten-und-fahrten. Rückfragen und Anmeldungen nehmen Sie bitte per E-Mail an anne.oertel@kjr-sw.de oder telefonisch unter 09721 6462036 entgegen.

Wie das Ergebnis aussehen kann, zeigt obiges Youtube-Video.