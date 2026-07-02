Es hat Zoom gemacht: Einbrecher wird fotografiert und ist nun in U-Haft

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HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Nach einem Wohnungseinbruch und einem versuchten Einbruch am Dienstagvormittag hat die Polizei einen 21-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnanwesen im Spatzenweg und durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen. Bei einem weiteren Einbruchsversuch gegen 9 Uhr in der Straße „Am Wasserwerk“ wurde er offenbar von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer überrascht.

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Der Zeuge hörte das Geräusch von zerbrechendem Glas, bemerkte den verdächtigen Mann im Garten eines Anwesens, fotografierte ihn und verständigte umgehend die Polizei. Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung erkannten Polizeibeamte den Tatverdächtigen später im Bereich der Hofheimer Straße. Der Mann versuchte mit einem kurz zuvor gestohlenen E-Scooter zu flüchten, konnte jedoch widerstandslos festgenommen werden.

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Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 21-jährigen algerischen Staatsangehörigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete wegen des dringenden Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls, des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls sowie des Diebstahls Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen zum Tatablauf sowie zur Höhe des Sach- und Beuteschadens führt die Kriminalpolizei Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg.