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Es heult und heult und heult in den Haßbergen: Inspektionsbezirk IV wird getestet

24. April 2026Letztes Update 24. April 2026
Es heult und heult und heult in den Haßbergen: Inspektionsbezirk IV wird getestet
Symbolfoto: 2fly4
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HASSBERGE – Am Samstag, den 25. April 2026, findet im Inspektionsbezirk IV ein Probebetrieb der Feuerwehrsirenen statt. Das Landratsamt Haßberge führt diesen Test um 11:45 Uhr in enger Zusammenarbeit mit der Integrierten Leitstelle (ILS) Schweinfurt durch.

Von der Überprüfung sind die Feuerwehrsirenen in folgenden Städten und Gemeinden betroffen:

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Das Sirenensignal hat eine Dauer von insgesamt einer Minute und wird während dieser Zeit zweimal kurz unterbrochen. Der Probealarm dient dazu, die Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen sicherzustellen und die Bevölkerung mit den Signalen vertraut zu machen.

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