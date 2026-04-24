Auto IU
Es heult und heult und heult in den Haßbergen: Inspektionsbezirk IV wird getestet
HASSBERGE – Am Samstag, den 25. April 2026, findet im Inspektionsbezirk IV ein Probebetrieb der Feuerwehrsirenen statt. Das Landratsamt Haßberge führt diesen Test um 11:45 Uhr in enger Zusammenarbeit mit der Integrierten Leitstelle (ILS) Schweinfurt durch.
Von der Überprüfung sind die Feuerwehrsirenen in folgenden Städten und Gemeinden betroffen:
-
Stadt Eltmann
-
Gemeinden Oberaurach, Rauhenebrach, Knetzgau und Sand
-
Gemeinden Theres, Gädheim und Wonfurt
Das Sirenensignal hat eine Dauer von insgesamt einer Minute und wird während dieser Zeit zweimal kurz unterbrochen. Der Probealarm dient dazu, die Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen sicherzustellen und die Bevölkerung mit den Signalen vertraut zu machen.
Das könnte Dich auch interessieren:
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!