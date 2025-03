Es ist amtlich: Oberbürgermeister Sebastian Remelé steht 2026 nicht mehr zur Wahl

SCHWEINFURT – Amtszeit des Oberbürgermeisters endet im April 2026

Am 08. März 2026 finden in Bayern die Kommunalwahlen statt, bei denen auch die Bürger Schweinfurts dazu aufgerufen werden, ihren Stadtrat und den Oberbürgermeister zu wählen. Der derzeitige Oberbürgermeister hat nun bekannt gegeben, dass er nicht für eine erneute Amtszeit kandidieren wird. Somit endet seine Amtszeit am 30. April 2026.

Der Oberbürgermeister betonte, dass er bis zum letzten Tag seiner dann 16-jährigen Amtszeit seine Aufgaben mit voller Hingabe und Engagement ausführen werde.

„Nach drei Amtsperioden halte ich es für einen guten Zeitpunkt, dem Vorbild meiner drei Vorgänger zu folgen und einen Wechsel im Amt des Oberbürgermeisters zu ermöglichen. Die Stärke und Vitalität einer Demokratie lebt vom politischen Wandel und dem Wechsel der politischen Mandatsträger“, so der Oberbürgermeister. Er freue sich darauf, noch über ein Jahr lang die Stadt zu repräsentieren und wichtige politische Weichen zu stellen, bevor er das Amt in die Hände seines Nachfolgers übergeben wird.