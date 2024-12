Es ist eben nicht ohne Gefahr: Cannabiskonsum auf Geburtstagsfeier endet im Krankenhaus

MARKTSTEBT/MICHELFELD – Am späten Samstagabend wurde über den Rettungsnotruf mitgeteilt, dass zwei Jugendliche (16 und 17 Jahre) auf einer Geburtstagsfeier in Michelfeld aufgrund Drogenkonsums medizinische Hilfe benötigen. Eine der Jugendlichen sei nicht ansprechbar. Der Rettungsdienst bat um Unterstützung durch die Polizei.

Vor Ort konnten die Beamten klären, dass die 16-Jährige offenbar einen Joint mitgebracht hatte, der vermutlich gemeinschaftlich, unter anderem von der 17-Jährigen, geraucht wurde. Nach dem Konsum verspürte die 17-Jährige gesundheitliche Beschwerden, die schließlich zu ihrer Einlieferung ins Krankenhaus führten.

Alle Erziehungsberechtigten wurden noch am selben Abend informiert. Trotz der „Legalisierung“ von Cannabis im April 2024 bleibt die Weitergabe an Jugendliche sowie der Konsum in deren Anwesenheit weiterhin verboten, um sie vor den potenziellen gesundheitlichen Risiken zu schützen, die besonders junge Menschen durch den Konsum von Cannabis erfahren können.

Die 16-Jährige wird nun mit einer Anzeige rechnen müssen. Die Herkunft des Joints konnte sie nicht oder wollte sie nicht angeben.