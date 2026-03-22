Es ist ein neuer Sheriff in der Stadt: Ralf Hofmann wird neuer Oberbürgermeister von Schweinfurt

SCHWEINFURT – Ralf Hofmann gewinnt die Oberbürgermeisterwahl in Schweinfurt. Er setzt sich in der Stichwahl gegen seinen Gegner Oliver Schulte mit 67,7 Prozent der Stimmen durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 39,9 Prozent.

Im Zentrum seines Programms stehen die aktive Gestaltung der industriellen Transformation, die Stärkung der inneren Sicherheit sowie eine bürgernahe Stadtentwicklung, die Schweinfurt wieder zur handelnden Akteurin in der Region machen soll.

Hofmann betonte, dass sich Schweinfurt in einer Phase des Umbruchs befindet, die kluge und mutige Entscheidungen erfordert. Sein Ziel ist eine Stadt, in der Arbeit Zukunft bedeutet und soziale Gräben durch aktive Quartiersarbeit überwunden werden. Besonders im Bereich der Wirtschaftspolitik fordert er ein Ende der Zuschauerrolle des Rathauses und setzt auf eine enge Kooperation mit Standortleitungen, Betriebsräten und Gewerkschaften, um den Industriestandort nachhaltig zu sichern.

Das könnte Dich auch interessieren: St. Kilian setzt erfolgreichen Pistazien-Sahnelikör unter neuem Namen fort

Wirtschaft & Industrie: Aktive Industriepolitik durch Einbindung kompetenter Partner wie der IG Metall und der IHK. Förderung von Mittelstand und Handwerk durch verlässliche Rahmenbedingungen.

Sicherheit & Integration: Einrichtung von Verbotszonen für Waffen, Drogen und Alkohol sowie der Ausbau von Videoüberwachung an neuralgischen Punkten bei gleichzeitiger Stärkung der Präventionsarbeit.

Stadtentwicklung & Max-Brücke: Erarbeitung von drei entscheidungsreifen Varianten für den Brückenneubau innerhalb der ersten 100 Tage mit anschließender Bürgerbeteiligung. Die Innenstadt soll während der Bauphase für den Verkehr offen bleiben.

Klima & Lebensqualität: Offensive zur Entsiegelung von Flächen, Förderung von Fassadenbegrünung und Wiedereinführung einer Baumschutzverordnung. Der Roßmarkt soll durch Begrünung vom „Schandfleck“ zum attraktiven Aufenthaltsort werden.

Soziale Daseinsvorsorge: Klares Bekenntnis zum Leopoldina-Krankenhaus in städtischer Hand, Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch die SWG und Start einer Fernwärme-Offensive mit den Stadtwerken.

Was er von seinen Versprechen an die Wähler halten kann, wird die Zukunft zeigen. Wir werden berichten.