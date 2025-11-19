Es ist Zeit für die Winterreifen: Glatte Fahrbahn durch Schnee und Graupel im Spessart sorgt für zwei Unfälle auf der A3 mit 16.000 Euro Schaden

BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Montagnachmittag sorgte ein leichter Wintereinbruch im Spessart für eine glatte Fahrbahn auf der A3. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach musste zwei Unfälle aufnehmen. Bei einem Unfall wurden die Insassen leicht verletzt.

Mit Sommerreifen die Kontrolle verloren

Gegen 15:30 Uhr touchierte ein BMW die Betonleitwand sowie einen Leitpfosten, nachdem der Fahrer auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass an dem BMW Sommerreifen montiert waren.

Der 28-jährige Fahrer und seine 27-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Aufgrund einer notwendigen Fahrbahnreinigung musste die A3 in Fahrtrichtung Würzburg kurzzeitig voll gesperrt werden, was zu einem geringfügigen Rückstau führte.

Graupel sorgt für rutschige Fahrbahn

Der 29-jährige Fahrer eines Mercedes verlor gegen 15:50 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er auf der linken von drei Fahrspuren bei durch Graupel verursachter Rutschgefahr unterwegs war. Der Wagen kollidierte schließlich mit der rechten Außenleitplanke. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 10.000 Euro.