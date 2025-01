Es regt oft zum Schmunzeln an, aber das Beschädigen und Zerstören von Wahlplakaten ist eine Straftat

SCHWEINFURT – Der Wahlkampf zur Bundestagswahl 2025 hat gerade erst begonnen, doch bereits jetzt sind die ersten Wahlplakate Ziel von Vandalismus geworden. Das Polizeipräsidium Unterfranken macht deutlich: Das Beschädigen, Beschmieren oder Zerstören von Wahlplakaten stellt eine Straftat dar und wird entsprechend verfolgt.

INNENSTADT – Am frühen Samstagmorgen bemerkten Polizisten auf Streifenfahrt ein brennendes Wahlplakat in der Spitalstraße. Gegen 00:35 Uhr hatte ein Unbekannter das Plakat in Brand gesetzt und war anschließend geflüchtet. Die Polizei konnte das Feuer rechtzeitig löschen und so Schlimmeres verhindern.

HOCHFELD – Zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 09:15 Uhr, wurden in der Hennebergstraße, Segnitzstraße und Celtesstraße mindestens acht Wahlplakate mutwillig heruntergerissen und teilweise zerstört. Der oder die Täter hinterließen erhebliche Sachschäden.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Anwohner sowie mögliche Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09721/202-1731 entgegengenommen.