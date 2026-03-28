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Es sind neue Schülerlotsen in Bad Kissingen im Einsatz

28. März 2026Letztes Update 28. März 2026
Es sind neue Schülerlotsen in Bad Kissingen im Einsatz
Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel (hinten rechts) und Polizeioberkommissar Matthias Kleren (hinten links) sowie die Lotsenbetreuerinnen Heike Fischer (links) und Annika Gernert (rechts). Foto Ben Kiesel
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BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Im Rahmen einer Feierstunde wurden kürzlich 22 Jugendliche offiziell in ihren Dienst als Schülerlotsen eingeführt. Insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler der Anton-Kliegl-Mittelschule sowie 7 der Saaletal-Schule haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und sorgen künftig für mehr Sicherheit auf den Schulwegen im Stadtgebiet.

Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel und Ausbilder Polizeioberkommissar Matthias Kleren wurden die Lotsenbücher an die Betreuerinnen Heike Fischer und Annika Gernert übergeben. Damit übernehmen die Jugendlichen eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft bei jedem Wetter erfordert.

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In Bad Kissingen sind die Einsatzbereiche der Lotsen vielfältig:

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  • Anton-Kliegl-Mittelschule: Einsatz als Buslotsen und an Zebrastreifen.

  • Realschule und Gymnasium: Besetzung fester Standorte im gesamten Stadtgebiet.

  • Grundschulen: Unterstützung durch 32 erwachsene Schulweghelfer und Elternlotsen.

Insgesamt engagieren sich aktuell 81 Schülerlotsen und 32 Schulweghelfer für die Sicherheit ihrer Mitschüler. Als Anerkennung für dieses Ehrenamt erhalten alle Beteiligten eine personalisierte Saisonkarte für das Terrassenschwimmbad, die pünktlich zum Start der Badesaison ausgegeben wird.

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