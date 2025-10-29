Es tut sich ja doch etwas: Frühere Taktung, längere Umsteigezeiten und mehr in Stadtbusverkehr
SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt setzen ab Montag, den 3. November 2025, Verbesserungen im Bussystem um, die vom Stadtrat beschlossen wurden. Die Maßnahmen zielen darauf ab, die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs zu steigern und berücksichtigen zahlreiche Anregungen von Fahrgästen.
Die wesentlichen Anpassungen umfassen:
Taktung und Umstieg
- Früherer 30-Minuten-Takt: Der 30-Minuten-Takt auf allen Linien beginnt ab sofort bereits um 5:30 Uhr (eine Stunde früher), was die Anbindung für Berufspendler verbessert.
- Längere Umsteigezeit am Roßmarkt: Die Umsteigezeit am zentralen Roßmarkt wird zur halben und vollen Stunde in der Hauptverkehrszeit auf sieben Minuten verlängert.
Linienanpassungen
- Linie 110: Startet künftig am Kessler-Field und fährt über Hainig, Bellevue, Roßmarkt und das Leopoldina-Krankenhaus bis zum Wildpark. Die Fahrzeiten wurden zur Erhöhung der Pünktlichkeit angepasst.
- Linie 140: Verbindet im 60-Minuten-Takt den Roßmarkt über Hafen Ost mit Sennfeld (inklusive Rückfahrt). Die Abfahrt am Roßmarkt erfolgt neu von Haltestelle D.
- Neu: Linie 145: Fährt ebenfalls im 60-Minuten-Takt versetzt vom Roßmarkt in den Hafen Ost und zurück. Startet am Roßmarkt an Haltestelle D.
- Sennfelder Bahnhof: Die Fahrzeiten am Nachmittag wurden zur Verbesserung der Pünktlichkeit im Berufsverkehr optimiert.
Mehr Verbindungen in der Nebenverkehrszeit
In der Nebenverkehrszeit verkehren die Busse künftig verstärkt alle 40 Minuten. Dies beinhaltet unter anderem:
- 5 zusätzliche Fahrten auf der Linie 100 an Samstagen.
- 9 zusätzliche Fahrten auf der Linie 110 an Samstagen.
- 7 zusätzliche Fahrten auf der Linie 160 zwischen Roßmarkt und Haardt an Sonntagen.
Anpassungen der Abfahrtszeiten der Linien 120 und 145 in der Nebenverkehrszeit sorgen für zusätzliche Verbindungen zum Roßmarkt und zurück.
Detaillierte Fahrplaninformationen finden Fahrgäste in der Online-Fahrplanauskunft unter www.stadtwerke-sw.de/fahrplanauskunft oder unter stadtwerke-sw.de/stadtbusnetz-2-0, wo alle Änderungen detailliert aufgeführt sind.
