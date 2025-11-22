Auto IU
Es weihnachtet wieder in Münnerstadt
Weihnachten im Schloss am 29./30. November zieht die Besucher an
MÜNNERSTADT / LKR. BAD KISSINGEN – Münnerstadt und seine Stadtteile bieten in der Vorweihnachtszeit ein umfangreiches Programm für Jung und Alt. Höhepunkt sind die zahlreichen Veranstaltungen am ersten Adventswochenende, darunter der 21. Weihnachtsmarkt „Weihnachten im Schloss“.
Das gesamte Programm ist in einer 44-seitigen Broschüre sowie online unter www.kaufhaus-muerscht.de verfügbar.
Höhepunkte am 1. Adventswochenende (29. und 30. November)
Weihnachten im Schloss (Altstadtverein)
- Ort: Deutschordensschloss und Heimatspielhaus
- Eröffnung: Samstag, 29. November, 13:30 Uhr durch Bürgermeister Michael Kastl, das Mürschter Engelchen und die Holzbläsergruppe der städtischen Musikschule.
- Öffnungszeiten: Samstag, 29. November: 13:00 bis 21:00 Uhr; Sonntag, 30. November: 10:00 bis 18:00 Uhr.
- Programm: Rund 40 Aussteller, Nikolausbesuch, Himmelspostamt, Open-Air-Konzerte mit Akustikeintopf (Sa., 19:30 Uhr) und International Harmony (So., 14:30 Uhr).
- Museum: Im Hennebergmuseum ist die Ausstellung „1525. Bauernkrieg im Henneberger Land. Ein Ereignis – Fünf Perspektiven“ kostenfrei zu besichtigen (jeweils 12:00 bis 17:00 Uhr).
Städtischer Markt und Verkaufsoffener Sonntag
- Zusätzlich am Sonntag, 30. November: Städtischer Markt rund ums Rathaus und verkaufsoffener Sonntag.
- Konzert: Standkonzert des städtischen Jugendblasorchesters am Marktplatz (14:00 Uhr).
- Flohmärkte: Benefiz-Flohmarkt des Heimatspielhauses und der Charity-Laden für das Tierheim Wannigsmühle sind an beiden Tagen geöffnet.
Weitere Veranstaltungen in der Adventszeit
Vor dem ersten Advent:
- 22. und 23. November: Bildhäuser Weihnachtsbasar in Maria Bildhausen (Sa. 13:00 bis 19:00 Uhr, So. 11:00 bis 19:00 Uhr).
- 22. und 23. November: Hofweihnacht beim Landwirtschaftsbetrieb Schlembach in Kleinwenkheim (jeweils 12:00 bis 20:00 Uhr).
Bis Weihnachten:
- Galerie im Advent (Projekt Else!): Eröffnung am 26. November, 19:00 Uhr. Geöffnet vom 29. November bis 21. Dezember, samstags und sonntags von 14:00 bis 18:00 Uhr im Atelier Merz & Hochrein (Gymnasiumstraße 6).
- Stopfstube: Donnerstags abends ab 19:00 Uhr ab dem 27. November im Atelier Merz & Hochrein.
- 02. Dezember: Adventliche Lobpreisstunde „Was berührt uns im Advent“ in der evang. Auferstehungskirche (19:00 Uhr).
- 05. Dezember: Kunst-Versteigerung nach else!-Art im Deutschordensschloss (19:00 Uhr).
- 07. Dezember (2. Advent): Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche mit der Stadtkapelle und den Lauertal Alphornbläsern (10:30 Uhr) und Advents-Konzert des Kinderchores der Liedertafel (14:00 Uhr).
- 14. Dezember (3. Advent): Festliches Advents- und Weihnachtskonzert (Weihnachtsoratorium von J. S. Bach) in der katholischen Stadtpfarrkirche (17:00 Uhr). Mitwirkende: Ensemble Vokal Münnerstadt, Meininger Residenzorchester und Solisten. Karten im VVK bei Schmuck und Uhren Dieterich (09733/32 27).
Jahresausklang:
- 20. Dezember: Märchen-Rätsel-Gewinnerziehung des Gewerbevereins am Rathaus (ab 11:00 Uhr).
- 26. Dezember: Waldweihnacht der Pfadfinder mit Andacht an der Lache (ab 19:00 Uhr).
- 01. Januar 2026: Festliches Neujahrskonzert (Orgel und Trompete) in der Stadtpfarrkirche (17:00 Uhr). Tickets an der Abendkasse.
