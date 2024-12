Es wird ein richtungsweisendes Wochenende für den TVO

SCHWEINFURT – An diesem Wochenende steht für die Faustballer des TV Oberndorf (TVO) ein Doppelspieltag auf dem Programm. Zuerst geht es am Samstag, 7. Dezember 2024, nach Schwaben.

Das TVO-Team trifft dort auf den Aufsteiger TV Stammheim, der nach beeindruckenden Leistungen auf dem zweiten Platz der Tabelle liegt. Maximilian Lutz vom TVO betont: „Stammheim ist heimstark und wird sicher von den Fans lautstark unterstützt. Wir haben uns dort immer schwergetan. Trotzdem wollen wir gewinnen, um uns eine bessere Ausgangssituation für die Playoffs zu schaffen.“

Am Sonntag, 8. Dezember 2024, erwartet das TVO-Team dann um 16 Uhr in der Georg-Wichtermann-Halle den NLV Vaihingen. Die Schwaben, die nach einem Jahr Abwesenheit den direkten Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga geschafft haben, stehen aktuell auf Platz 7 und können nach ihrem 5:4-Erfolg gegen den Abstiegskonkurrenten Waldrennach zuversichtlich auf den Klassenerhalt hoffen. „Sollten beim TVO alle Mann an Bord sein und alle ihre Leistung abrufen, gehen wir als Favorit in die Begegnung“, sagt Joachim Sagstetter, der jedoch auch betont, dass mit zwei Siegen möglicherweise der zweite Platz noch erreichbar wäre, was die direkte Qualifikation für das Viertelfinale bedeuten würde.

Frauen

Die Faustball-Frauen des TV Oberndorf empfangen am Sonntag, den 8. Dezember 2024, um 11:00 Uhr in der Georg-Wichtermann-Halle den SV Görlitz und den TV Herrnwahlthann. Im ersten Spiel treffen die Oberndorferinnen zum zweiten Mal in dieser Saison auf den derzeit drittplatzierten SV Görlitz. Beim letzten Aufeinandertreffen konnten die TVO-Frauen den Gegner mit 3:0 Sätzen besiegen, doch nach der jüngsten Form der Görlitzerinnen erwartet das Team ein schwierigeres Spiel. Im zweiten Spiel des Tages geht es gegen den TV Herrnwahlthann, der mit 6:6 Punkten auf Platz 5 der Tabelle steht. Die Oberndorferinnen kennen den Gegner gut und wollen weiterhin an der Tabellenspitze der zweiten Bundesliga Süd mitmischen.