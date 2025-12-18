Es wird grüner in Bad Kissingen – 73 Straßenbäume im Stadtgebiet gepflanzt
BAD KISSINGEN – Die Stadt Bad Kissingen hat im Rahmen des Bundesprogramms „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ eine großangelegte Begrünungsoffensive abgeschlossen. Mit einem Fördervolumen von über 3 Millionen Euro, das zu 90 Prozent bezuschusst wurde, wurden zahlreiche versiegelte Flächen ökologisch aufgewertet und klimarobuste Bäume sowie Stauden gepflanzt.
Nachdem bereits im Frühjahr 113 Bäume in Grünflächen gesetzt wurden, lag der Fokus im Herbst auf der Neugestaltung von Straßenräumen. In der Sieboldstraße auf dem ehemaligen Kasernengelände wurden 14 Bäume gepflanzt und die Parkbuchten durch drainagefähiges Pflaster entsiegelt, um die Regenwasserversickerung zu verbessern. Auch in der Hausener Straße entstanden durch die Entsiegelung von Asphaltflächen 13 neue Baumstandorte, die künftig für Schatten, Kühlung und neuen Lebensraum für Insekten sorgen.
In der Winkelser Straße wurden neun neue Bäume gepflanzt und bestehende Pflanzinseln vergrößert, während in der Vernonstraße die Lindenallee durch 21 Nachpflanzungen vervollständigt wurde. Zusätzlich wurden dort rund 670 Quadratmeter Grünstreifen mit artenreichen Stauden bepflanzt.
Ein letzter Schwerpunkt der Maßnahmen liegt aktuell im Bereich rund um die Evangelische Kirche. Dort werden 16 Bäume und 1500 Stauden gesetzt sowie über 200 Quadratmeter Fläche entsiegelt. Durch den Einsatz versickerungsfähiger Beläge wird auch hier das Mikroklima nachhaltig verbessert. Die Arbeiten an diesem Standort sollen pünktlich vor den Weihnachtsfeiertagen beendet sein.
