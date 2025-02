Es wird Veränderungen geben: Stadtrat diskutiert über die Sicherheit in der Innenstadt

SCHWEINFURT – Oberbürgermeister Sebastian Remelé stellt sich den Sicherheitsproblemen der Stadt und betont: „Wir negieren die Probleme nicht!“ Insbesondere am Roßmarkt und in der Hadergasse mache sich ein Gefühl der Verunsicherung breit, das vor allem durch Gruppen junger Männer verstärkt wird, die mit Cannabis und teils härteren Drogen handeln.

Auch die Polizei war in der Stadtratssitzung anwesend, um die Lage zu erklären. Polizeidirektor Markus Hack betont, dass der offene Cannabiskonsum seit der Gesetzesänderung zugenommen hat. Zwar haben viele kontrollierte Personen nur erlaubte Mengen dabei, doch der Handel findet oft im Verborgenen statt. Um dem entgegenzuwirken, setzt die Polizei verstärkt auf Präsenz in der Innenstadt sowie auf zivile Kräfte, insbesondere zur Überwachung des Drogenhandels.

Ein Problem bleibt die Verlagerung der Kriminalität. Durch Polizeipräsenz und -kontrollen am Roßmarkt wich der Drogenhandel in den Chateaudun-Park aus. Das machte die Polizei auch deutlich. Polizeidirektor Hack stellt jedoch klar: Schweinfurt ist kein Kriminalitätsschwerpunkt.

Einfluss des ANKER-Zentrums

Ein besonders heikles Thema ist der Einfluss des ANKER-Zentrums auf die Sicherheitslage. Offiziell spricht man nicht direkt darüber, doch in der Sitzung wurde deutlich, dass sich viele Beschwerden auf diesen Zusammenhang beziehen. Stadtrat Jan von Lackum betont, dass die Kriminalität in einer Stadt wie Schweinfurt nie ganz verschwinden werde, aber sie müsse so eingedämmt werden, dass die Bevölkerung „nicht gestört wird“. Er zeigt die Verlängerung der Dienstzeiten des Ordnungsdienstes bis 21 Uhr auf, um mehr Präsenz zu zeigen und dem Bürger ein Gefühl der Präsenz Ansprechbarkeit zu geben. Zudem sollen Maßnahmen wie einer Waffen- und Messerverbotszone, sowie eine Verbotszone für Alkohol- und Cannabiskonsum helfen, die Lage in der Innenstadt zu beruhigen. Beides wurde beschlossen.

Politische Reaktionen

Die Debatte über die Sicherheitslage spiegelt sich auch in den politischen Statements wider:

Holger Laschka (Bündnis 90/Die Grünen) begrüßt die verstärkte Polizeipräsenz, kritisiert aber, dass einige Stadtratsmitglieder durch Social Media unbelegte Fake-News verbreiten würden.

Richard Graupner (AfD) verteidigt sich und sieht in der Migration ein Hauptproblem und verweist auf eine hohe Zahl ausländischer Straftäter.

Ralf Hofmann (SPD) kontert, dass die AfD ohne das Thema Migration gar nicht in dieser Form existieren würde.

Adolf Schön (Freie Wähler) lenkt den Fokus darauf, dass es meist um Mehrfachtäter gehe, weniger um die Gesamtzahl der Delikte. Polizeidirektor Hack bestätigt dies, da alle ausgestellten Haftbefehle gegen Wiederholungstäter gerichtet waren.

Ein weiteres Thema der Sitzung war die geplante Livestream-Aufzeichnung der Stadtratssitzungen – doch dieser Beschluss wurde erneut vertagt.