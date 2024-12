Escherndorfer Winternacht: Kerzenschein, Feuerschalen, Wintergrillen und Live-Musik

ESCHERNDORF – Wer in der dunklen Jahreszeit und insbesondere im Advent nicht alleine zu Hause sitzen möchte, hat die Möglichkeit, am Freitag, den 6. Dezember 2024, ab 17:30 Uhr, stimmungsvoll in das 2. Adventswochenende zu starten. Die Escherndorfer Winternacht bietet eine perfekte Gelegenheit, andere Menschen zu treffen und in geselliger Runde ein paar angeregte Stunden zu verbringen.

Der Wein- und Tourismusverein Escherndorf-Köhler e.V. lädt an diesem Tag auf den festlich illuminierten Dorfplatz ein. Unabhängig vom Wetter wird der Platz von 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr zu einem Treffpunkt für alle Winterfans, die Live-Musik unter freiem Himmel und ein winterliches kulinarisches Angebot genießen möchten. Das Duo „Anplagged“ sorgt mit ihrem Acoustic Rock für eine besondere Atmosphäre. Die beiden Musiker präsentieren eine Auswahl großartiger Songs, darunter Klassiker von Bon Jovi, Bruce Springsteen, Guns N‘ Roses, Mr. Big und Whitesnake.

Die Escherndorfer Winzer und Gastronomen tragen zur heimeligen Winterstimmung bei, indem sie den Dorfplatz mit Kerzenschein und Feuerschalen schmücken. Der Dorfbrunnen wird zur Brunnenbar umfunktioniert, an der Weine verschiedener Weingüter ausgeschenkt werden. Der hausgemachte Winzer-Glühwein steht ganz oben auf der Getränkekarte. Außerdem dürfen sich die Gäste auf gegrillte Winzerbratwürste sowie Suppen und süße wie pikante Snacks freuen.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, und der Eintritt ist frei.