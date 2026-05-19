Eskalation auf der Tribüne: Handgreiflichkeiten zwischen Zuschauern in der Mainschleifenhalle
VOLKACH – Unschöne Szenen am Rande einer Sportveranstaltung: In der Volkacher Mainschleifenhalle ist es am Samstagnachmittag zu einer handfesten Schlägerei zwischen zwei Zuschauern gekommen. Ein 55-jähriger Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei Kitzingen sucht nun nach Augenzeugen des Vorfalls.
Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag (16. Mai 2026) gegen 15:30 Uhr während des laufenden Sportbetriebs.
Streit unter Zuschauern eskaliert körperlich
Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hielten sich die beiden Männer – ein 50-Jähriger und ein 55-Jähriger, beide mit deutscher Staatsangehörigkeit – als Zuschauer auf der Tribüne der Sporthalle auf. Aus bislang noch völlig ungeklärter Ursache entwickelte sich zwischen den beiden Männern zunächst ein verbaler Streit, der jedoch schnell in eine körperliche Auseinandersetzung umschlug.
Im Verlauf der Handgreiflichkeiten erlitt der 55-Jährige Verletzungen im Bereich der Arme. Nach einer Erstversorgung vor Ort musste er vom alarmierten Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Der 50-jährige Kontrahent blieb nach aktuellem Sachstand unverletzt.
Polizei ermittelt und sucht Zeugen
Gegen den 50-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls zahlreiche weitere Besucher in der Mainschleifenhalle und auf den Tribünen aufhielten, hofft die Polizeiinspektion Kitzingen auf Zeugen, die den genauen Ablauf oder den Auslöser des Streits beobachtet haben.
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Hinweise an: Polizeiinspektion Kitzingen
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Telefon: 09321/141-0
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