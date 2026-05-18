Auto IU

Eskalation auf der Tribüne: Handgreiflichkeiten zwischen Zuschauern in der Mainschleifenhalle

18. Mai 2026Letztes Update 18. Mai 2026
Eskalation auf der Tribüne: Handgreiflichkeiten zwischen Zuschauern in der Mainschleifenhalle
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

VOLKACH – Unschöne Szenen am Rande einer Sportveranstaltung: In der Volkacher Mainschleifenhalle ist es am Samstagnachmittag zu einer handfesten Schlägerei zwischen zwei Zuschauern gekommen. Ein 55-jähriger Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei Kitzingen sucht nun nach Augenzeugen des Vorfalls.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag (16. Mai 2026) gegen 15:30 Uhr während des laufenden Sportbetriebs.

Streit unter Zuschauern eskaliert körperlich

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
News-Podcast Schweinfurt-Main-Rhön

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hielten sich die beiden Männer – ein 50-Jähriger und ein 55-Jähriger, beide mit deutscher Staatsangehörigkeit – als Zuschauer auf der Tribüne der Sporthalle auf. Aus bislang noch völlig ungeklärter Ursache entwickelte sich zwischen den beiden Männern zunächst ein verbaler Streit, der jedoch schnell in eine körperliche Auseinandersetzung umschlug.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück

Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Im Verlauf der Handgreiflichkeiten erlitt der 55-Jährige Verletzungen im Bereich der Arme. Nach einer Erstversorgung vor Ort musste er vom alarmierten Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Der 50-jährige Kontrahent blieb nach aktuellem Sachstand unverletzt.

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Gegen den 50-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls zahlreiche weitere Besucher in der Mainschleifenhalle und auf den Tribünen aufhielten, hofft die Polizeiinspektion Kitzingen auf Zeugen, die den genauen Ablauf oder den Auslöser des Streits beobachtet haben.

  • Hinweise an: Polizeiinspektion Kitzingen

  • Telefon: 09321/141-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

18. Mai 2026Letztes Update 18. Mai 2026

Mehr

Faustball-Krimi im Wind: TV Oberndorf belohnt sich nicht und rutscht in den Abstiegskampf

Faustball-Krimi im Wind: TV Oberndorf belohnt sich nicht und rutscht in den Abstiegskampf

18. Mai 2026
„Gute Laune verbindet“ – Drei Schweinfurter Schulen feierten buntes Inklusionsfest und 50. Jubiläum

„Gute Laune verbindet“ – Drei Schweinfurter Schulen feierten buntes Inklusionsfest und 50. Jubiläum

18. Mai 2026
Jackendiebstahl im Arnsteiner Festzelt: Polizei überführt Schausteller und sucht weitere Opfer

Jackendiebstahl im Arnsteiner Festzelt: Polizei überführt Schausteller und sucht weitere Opfer

18. Mai 2026
Dunkle Wolken über dem Rathaus: Zu viel Geld für den neuen Oberbürgermeister Ralf Hofmann? – Zukunft.ödp zeigt sich entsetzt in den sozialen Medien

Dunkle Wolken über dem Rathaus: Zu viel Geld für den neuen Oberbürgermeister Ralf Hofmann? – Zukunft.ödp zeigt sich entsetzt in den sozialen Medien

18. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)