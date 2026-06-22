Eskalation bei Public-Viewing: Zwei Verletzte durch Tierabwehrspray in Ostheim
OSTHEIM VOR DER RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am frühen Sonntagmorgen kam es bei einem privaten Public-Viewing in der Marktstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 40-jähriger Tatverdächtiger griff zwei Personen mit Tierabwehrspray an.
Tathergang
Im Verlauf eines gemeinsamen Fußballabends am Samstag gerieten ein 40-Jähriger und ein 33-Jähriger zunächst verbal aneinander. Der 40-Jährige entfernte sich daraufhin vorübergehend von der Veranstaltung, kehrte jedoch gegen 02:10 Uhr zurück. In dieser Situation sprühte er dem 33-Jährigen sowie einem 32-jährigen weiteren Teilnehmer gezielt Tierabwehrspray ins Gesicht.
Beide Opfer erlitten starke Hautreizungen und mussten medizinisch versorgt werden. Der Tatverdächtige floh unmittelbar nach dem Angriff, stellte sich jedoch kurze Zeit später selbst auf der Dienststelle der Polizeiinspektion Mellrichstadt.
Ermittlungen und Hintergründe
Die Polizei Mellrichstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Bei den polizeilichen Maßnahmen wurden folgende Erkenntnisse gewonnen:
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Alkohol: Alle Beteiligten wiesen einen Atemalkoholwert von rund 2,0 Promille auf.
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Drogen: Ein freiwilliger Drogenvortest bei dem 40-jährigen Tatverdächtigen verlief positiv auf THC und Amphetamine.
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