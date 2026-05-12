Eskalation in Eltmann: 19-Jähriger durch Machete schwer verletzt
ELTMANN, LKR. HASSBERGE – In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es an der Mainlände zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 19-Jähriger erlitt dabei schwerste Verletzungen an der Hand. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen nach einer Fahndung festnehmen.
Gegen 01:45 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über einen massiven Streit ein, an dem zunächst mehrere Personen beteiligt gewesen sein sollen. Da berichtet wurde, dass eine Machete im Spiel sei, rückte die Polizei Haßfurt mit Unterstützung umliegender Dienststellen mit einem Großaufgebot an.
Streit eskaliert im Hausflur
Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlief die Tat in mehreren Phasen:
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Verbaler Streit: Zunächst gerieten ein 32-Jähriger und ein 19-Jähriger (beide Deutsche) verbal aneinander und trennten sich kurzzeitig.
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Bedrohung: Der 32-Jährige kehrte bewaffnet mit einer Machete zurück und bedrohte den Jüngeren, welcher daraufhin flüchtete.
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Körperliche Auseinandersetzung: In einem nahegelegenen Hausflur trafen die Kontrahenten erneut aufeinander. Es kam zu einem Gerangel, bei dem beide Männer zu Boden gingen.
In diesem Getümmel kam es zu einer folgenschweren Verletzung: Der 19-Jährige geriet in die Klinge der Machete, wobei ihm zwei Finger nahezu vollständig abgetrennt wurden.
Festnahme an der Wohnanschrift
Der 32-jährige Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Einsatzort. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei Haßfurt den Mann jedoch wenig später an seiner Wohnadresse vorläufig festnehmen.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und ersten Vernehmungen wurde der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum exakten Tathergang und der rechtlichen Einordnung des Geschehens dauern an.
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