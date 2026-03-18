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Eskalation in Haßfurt: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung zwischen Camper-Fahrer und Radler

18. März 2026Letztes Update 18. März 2026
Eskalation in Haßfurt: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung zwischen Camper-Fahrer und Radler
Symbolbild von Siggy Nowak auf Pixabay
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HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Am Montagnachmittag ist es in der Zeiler Straße zu einem schwerwiegenden Vorfall zwischen einem Autofahrer und einem 21-jährigen Radfahrer gekommen. Die Polizei Haßfurt hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Bedrohung sowie Beleidigung aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des beteiligten Fahrzeugführers.

Gegen 16:30 Uhr wurde der junge Radfahrer nach aktuellem Ermittlungsstand von einem Mercedes-Camper zum Anhalten gezwungen. Der etwa 60-jährige Fahrer des Wohnmobils soll anschließend versucht haben, den 21-Jährigen festzuhalten, wobei es zu massiven Beleidigungen und Bedrohungen kam. Dem Radfahrer gelang es erst nach kurzer Zeit, sich aus der Situation zu befreien und zu flüchten.

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Die Details zur Fahndung im Überblick:

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  • Täterbeschreibung: Männlich, circa 60 Jahre alt, weiße, zurückgekämmte Haare.

  • Fahrzeug: Mercedes-Benz Camper (Wohnmobil), auffällig gestaltet mit zahlreichen Aufklebern.

  • Tatort und Zeit: Montag, 16. März 2026, gegen 16:30 Uhr in der Zeiler Straße in Haßfurt.

Die Ermittler hoffen insbesondere auf Zeugen, denen der auffällige Camper im Stadtgebiet aufgefallen ist oder die Angaben zum Kennzeichen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt entgegen unter: 09521/927-0

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