Eskalation in Zeil: Drei Bekannte geraten in Streit – Polizei nimmt zwei junge Männer nach Flucht fest
ZEIL AM MAIN – Ein handfester Streit zwischen drei Bekannten hat am Dienstagnachmittag in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Zwei Heranwachsende attackierten einen 38-Jährigen unter anderem mit einem Gegenstand und flüchteten anschließend. Die Polizei leitete sofort eine groß angelegte Fahndung ein und konnte beide Tatverdächtigen innerhalb kürzester Zeit dingfest machen.
Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 16:15 Uhr im Bereich des Mittelsetzrings. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die drei Männer, die sich untereinander kannten, in einen heftigen Wortwechsel. Die Situation eskalierte schnell und wurde körperlich.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die beiden Beschuldigten – zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von 18 und 20 Jahren – gemeinschaftlich auf ihren 38-jährigen Kontrahenten ein. Im Verlauf des Angriffs kam nach Polizeiangaben auch ein noch nicht näher definierter Gegenstand als Waffe zum Einsatz. Nach den Schlägen ließen die Angreifer von dem Mann ab und flüchteten zu Fuß vom Tatort.
Großaufgebot und Hubschrauber im Einsatz – Keine Gefahr für die Bevölkerung
Da die ersten Notrufe auf eine schwerere Auseinandersetzung hindeuteten, zog die Polizei sofort ein Großaufgebot an Einsatzkräften in Zeil am Main zusammen. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und landete am Ortsrand.
Die Polizei betont jedoch, dass trotz des massiven Aufgebots zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung oder unbeteiligte Passanten bestand. Der Hubschrauber stellte sich glücklicherweise als nicht medizinisch notwendig heraus: Der 38-jährige Deutsche erlitt lediglich leichtere Verletzungen. Er wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, welches er noch am selben Abend wieder verlassen konnte.
Schneller Fahndungserfolg und Hausdurchsuchungen
Die intensive und sofort eingeleitete Bereichsfahndung der Streifenwagenbesatzungen zeigte rasch Wirkung. Den Beamten gelang es, die beiden flüchtigen Tatverdächtigen (18 und 20) noch im Stadtgebiet aufzuspüren und vorläufig festzunehmen.
Da der Verdacht auf Alkohol- oder Drohkonsum im Raum stand, ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft bei beiden Männern eine Blutentnahme an. Zudem wurden noch am selben Tag die Wohnanwesen der Beschuldigten nach potenziellen Beweismitteln – insbesondere dem Tatwerkzeug – durchsucht. Die Ermittler haben ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.
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