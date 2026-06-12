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Eskalation nach Influencer-Treffen in Würzburg: Ermittlungskommission sucht Zeugen für gefährlichen Trend für Jugendliche

12. Juni 2026Letztes Update 12. Juni 2026
Eskalation nach Influencer-Treffen in Würzburg: Ermittlungskommission sucht Zeugen für gefährlichen Trend für Jugendliche
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG – Nach einer versuchten Zusammenkunft mit einem bekannten TikTok-Influencer am 3. Juni kam es in der Würzburger Innenstadt zu schweren Ausschreitungen. Eine aus über 100 Jugendlichen bestehende Menschenmenge zog randalierend durch die City, wobei es zu mehreren Straftaten kam. Die Polizei hat nun eine Ermittlungskommission eingerichtet.

Hergang der Ausschreitungen

Der Vorfall begann gegen 17:30 Uhr im Bereich der Schönbornstraße (vor einer dortigen McDonalds-Filiale), nachdem der 24-jährige Influencer seinen Besuch über die Plattform „TikTok“ angekündigt hatte. Die Situation eskalierte rasch: Der Influencer wurde von der Menschenmenge massiv bedrängt und angegriffen, sodass er gegen 18:00 Uhr durch eine Polizeistreife aus der Gefahrensituation gerettet werden musste.

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Im Anschluss verlagerte sich die Randale auf weite Teile der Innenstadt. Zwischen 17:50 Uhr und 18:40 Uhr wurden in insgesamt sechs Geschäften Sachbeschädigungen und Diebstähle begangen:

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  • Galeria Kaufhof

  • Rossmann (Eichhornstraße)

  • dm-Drogeriemarkt (Eichhornstraße)

  • Edeka (Domstraße)

  • Wöhrl / Douglas

  • Drogeriemarkt Müller

In diesen Läden wurden Waren gewaltsam aus Regalen gerissen und mutwillig zerstört. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Teil der laufenden Ermittlungen.

Ermittlungskommission gegründet

Aufgrund der Schwere der Ereignisse hat die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt eine eigene Ermittlungskommission ins Leben gerufen. Die Beamten werten derzeit umfangreiches Videomaterial aus. Die polizeilichen Ermittlungen konzentrieren sich auf den Verdacht des Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Ladendiebstahl.

Aufruf an die Bevölkerung

Die Polizei bittet weiterhin um Unterstützung bei der Aufklärung der Taten. Zeugen, die die Jugendlichen in den betroffenen Geschäften oder in der Innenstadt beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch Personen, die eigenes Videomaterial von den Vorfällen besitzen, sollen sich mit der Dienststelle in Verbindung setzen.

  • Kontakt: Polizeiinspektion Würzburg-Stadt

  • Telefon: (0931) 457-2230

Mit was sich die Polizei so herumschlagen muss: Jack****** betreibt auf TikTok ein Konzept, das gezielt auf Provokation und Wut-Köder (Ragebait) setzt. Er fordert Jugendliche in Innenstädten zu Eins-gegen-Eins-Duellen im Fußball heraus und erniedrigt sie vor laufender Kamera. 

Bewusste Beleidigungen: Während der Fußball-Challenges beschimpft und verspottet er seine meist minderjährigen Kontrahenten. Er macht sich über deren Spielweise oder Kleidung lustig, um Reaktionen zu erzwingen. Daraus entwickelte sich ein Gegentrend der „Jacky wird gepackt“ genannt wird, aus dem die Eskalation in Würzburg entstand.

(Der Name des Influencers wurde von der Redaktion bewusst verschleiert, um den Trend nicht zu fördern!)


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