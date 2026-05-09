Auto IU

Eskalation vor Bad Kissinger Gericht: Körperliche Auseinandersetzung verhindert Verhandlung

9. Mai 2026Letztes Update 9. Mai 2026
Eskalation vor Bad Kissinger Gericht: Körperliche Auseinandersetzung verhindert Verhandlung
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

BAD KISSINGEN – Ein geplanter Gerichtstermin am Donnerstagnachmittag musste kurzfristig abgesagt werden, nachdem die Kontrahenten bereits vor dem Gebäude aneinandergeraten waren. Eine Schlägerei am Massaplatz sorgte für einen Polizeieinsatz und die Vertagung der Verhandlung.

Gegen 13:45 Uhr trafen die beiden Beteiligten – ein 24-jähriger Iraner und ein 33-jähriger Afghane – vor dem Gerichtsgebäude ein, in dem sie eigentlich gemeinsam zu einem Termin geladen waren.

Schlagabtausch und Flucht zum Bahnhof

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Kulturamt Haßfurt Events - Schlongonges

Aus noch ungeklärter Ursache eskalierte die Situation zwischen den beiden Männern. Im Verlauf des Streits schlug der 24-Jährige auf seinen 33-jährigen Kontrahenten ein und verletzte diesen leicht. Direkt nach dem Angriff flüchtete der Jüngere vom Tatort.

Das könnte Dich auch interessieren:

DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort

Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung im Stadtgebiet ein. Mit Erfolg: Kurze Zeit später konnten Beamte den Tatverdächtigen im Bereich des Bahnhofs antreffen und vorläufig festnehmen.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die genauen Hintergründe und das Motiv für den Ausraster sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Da einer der Beteiligten nicht mehr verhandlungsfähig bzw. anwesend war, wurde der anstehende Gerichtstermin auf ein unbestimmtes Datum vertagt.

Die Polizei Bad Kissingen bittet nun Personen, die den Vorfall am Massaplatz beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

9. Mai 2026Letztes Update 9. Mai 2026

Mehr

Jubiläum in der Christuskirche: 30 Jahre „Special-Gottesdienst“ in Schweinfurt

Jubiläum in der Christuskirche: 30 Jahre „Special-Gottesdienst“ in Schweinfurt

9. Mai 2026
Apotheken-Mitarbeiterin entlarvt Betrüger: Festnahme nach Rezeptfälschung

Apotheken-Mitarbeiterin entlarvt Betrüger: Festnahme nach Rezeptfälschung

9. Mai 2026
Einbruchsserie in Ochsenfurt: Bäckereien im Visier Unbekannter

Einbruchsserie in Ochsenfurt: Bäckereien im Visier Unbekannter

9. Mai 2026
Zoll-Großrazzia in der Paketbranche: Kontrollen in Schweinfurt, Bamberg und Würzburg

Zoll-Großrazzia in der Paketbranche: Kontrollen in Schweinfurt, Bamberg und Würzburg

9. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)