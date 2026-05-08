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Eskalation vor Bad Kissinger Gericht: Körperliche Auseinandersetzung verhindert Verhandlung

8. Mai 2026Letztes Update 8. Mai 2026
Eskalation vor Bad Kissinger Gericht: Körperliche Auseinandersetzung verhindert Verhandlung
Symbolbild: 2fly4
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BAD KISSINGEN – Ein geplanter Gerichtstermin am Donnerstagnachmittag musste kurzfristig abgesagt werden, nachdem die Kontrahenten bereits vor dem Gebäude aneinandergeraten waren. Eine Schlägerei am Massaplatz sorgte für einen Polizeieinsatz und die Vertagung der Verhandlung.

Gegen 13:45 Uhr trafen die beiden Beteiligten – ein 24-jähriger Iraner und ein 33-jähriger Afghane – vor dem Gerichtsgebäude ein, in dem sie eigentlich gemeinsam zu einem Termin geladen waren.

Schlagabtausch und Flucht zum Bahnhof

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Aus noch ungeklärter Ursache eskalierte die Situation zwischen den beiden Männern. Im Verlauf des Streits schlug der 24-Jährige auf seinen 33-jährigen Kontrahenten ein und verletzte diesen leicht. Direkt nach dem Angriff flüchtete der Jüngere vom Tatort.

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Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung im Stadtgebiet ein. Mit Erfolg: Kurze Zeit später konnten Beamte den Tatverdächtigen im Bereich des Bahnhofs antreffen und vorläufig festnehmen.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die genauen Hintergründe und das Motiv für den Ausraster sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Da einer der Beteiligten nicht mehr verhandlungsfähig bzw. anwesend war, wurde der anstehende Gerichtstermin auf ein unbestimmtes Datum vertagt.

Die Polizei Bad Kissingen bittet nun Personen, die den Vorfall am Massaplatz beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.

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