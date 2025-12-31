Euerdorf: Unfallflucht geklärt – Zeugin gibt entscheidenden Hinweis – Strafverfahren eingeleitet

EUERDORF, OT WIRMSTHAL, LKR. BAD KISSINGEN – Montagmorgen touchierte der Fahrer eines Kleintransporters eine Grundstücksmauer und beschädigte diese dadurch. Doch anstatt vor Ort zu bleiben und die Polizei zu verständigen, flüchtete der Fahrer. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte die Polizei den Unfallflüchtigen schnell ermitteln. Der Mann hat sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort in einem Strafverfahren zu verantworten.

Am Montag gegen 09:20 Uhr, kam es im Bereich der Friedhofstraße zu einer Unfallflucht. Ein 31-jähriger Syrer rangierte zuvor mit seinem Kleintransporter und stieß hierbei rückwärts gegen die dortige Grundstücksmauer. Die Mehrheit der Menschen verhält sich in einer solchen Situation richtig. Sie sichern die Unfallstelle ab, verständigen die Polizei und begleichen den von ihnen verursachten Schaden. Der 31-Jährige jedoch nicht. Er fuhr davon.

Eine 37-jährige Deutsche beobachtete das Geschehen und verständigte in der Folge die Polizei. Beamte der Hammelburger Polizei machten daraufhin den Fahrer und das Fahrzeug ausfindig und leiteten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den Mann ein.