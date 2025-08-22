European Summer Camp 2025 – Ein internationales Kyokushin-Highlight
SCHWEINFURT – Unter der Leitung von Daihyō Masanaga Nakamura (8. Dan), Präsident der I.K.O.N. (International Karate Organization Nakamura), fand zu Beginn des Sommers ein mit Spannung erwartetes European Summer Camp statt. Der hochkarätige Lehrgang wurde zu einem internationalen Treffpunkt für Kyokushin Karatekas aus ganz Europa, die die Gelegenheit nutzten, sich sportlich und kulturell auszutauschen. Eine besondere Vertretung kam dabei aus Deutschland: Das Videnin Dojo aus Schweinfurt war mit Trainer Shihan Dmitrij Videnin (6. Dan) und seinem Sohn Leonid Videnin vor Ort.
Das abwechslungsreiche Programm begann am Freitag mit einem offiziellen „Camp Opening“. Das gesamte Wochenende bot intensive Trainingseinheiten, spannende Prüfungssituationen und gezielte Beratung. Am Samstag standen drei interessante Trainingseinheiten auf dem Programm, bei denen verschiedene Partnerübungen und Kampfkombinationen gelehrt und praktisch verankert wurden. Der Tag endete mit einer traditionellen Sayonara-Veranstaltung.
Der Höhepunkt des Camps war nicht nur das Training mit einem Weltklasse-Instruktor, sondern vor allem das interkulturelle Miteinander. Die Teilnehmer konnten sich persönlich und sportlich weiterentwickeln und ein internationales Netzwerk aufbauen. Ein solches Netzwerk stärkt die gegenseitige Unterstützung, motiviert über Landesgrenzen hinweg und legt den Grundstein für eine langfristige, freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Dojo’s weltweit. Das European Summer Camp 2025 war somit nicht nur ein sportliches, sondern auch ein verbindendes Erlebnis, das das sportliche Niveau erhöhte und die europäische Zusammenarbeit stärkte.
