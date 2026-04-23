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Eva Karl Faltermeier mit ihrem Programm „Ding Dong“ in Haßfurt

23. April 2026Letztes Update 23. April 2026
Eva Karl Faltermeier mit ihrem Programm „Ding Dong“ in Haßfurt
Foto: Ingo Pertramer
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HASSFURT – Am Donnerstag, den 30. April 2026, gastiert die mehrfach preisgekrönte Kabarettistin Eva Karl Faltermeier in der Stadthalle Haßfurt. Ab 20:00 Uhr präsentiert sie ihr aktuelles Programm „Ding Dong“ und nimmt die Zuschauer mit in eine Welt voller humorvoller Alltagsbetrachtungen.

Die Künstlerin gilt als ideale Projektionsfläche für den modernen Zustand der allgemeinen Überforderung. In ihren Geschichten bewegt sie sich oft am Rande des Nervenzusammenbruchs, bewahrt dabei aber stets ihren scharfen Witz. Inspiriert von ihrer bayerischen Herkunft und den täglichen Absurditäten des Lebens, verarbeitet sie gesellschaftspolitische Beobachtungen und persönliche Erlebnisse zu einer unterhaltsamen Bestandsaufnahme.

Humor als Strategie gegen den Perfektionswahn

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Eva Karl Faltermeiers Kunst besteht darin, auch ernste Themen und menschliche Sonderbarkeiten mit einem Augenzwinkern zu präsentieren. Dabei propagiert sie Lachen als effektive Bewältigungsstrategie für die multiplen Herausforderungen der Gegenwart. Ihr Credo: Alles ist irgendwie machbar, auch ohne den Anspruch auf Perfektion.

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Die Veranstaltung bietet eine Mischung aus pointierter Gesellschaftskritik und entwaffnender Ehrlichkeit. Aufgrund der hohen Nachfrage sind für den Auftritt in Haßfurt nur noch wenige Restkarten verfügbar.

Veranstaltungsdaten:

  • Termin: Donnerstag, 30. April 2026

  • Beginn: 20:00 Uhr

  • Ort: Stadthalle Haßfurt

Tickets können online über das Kulturamt Haßfurt bezogen werden:

www.kulturamt-hassfurt.de

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