Evangelische Tauffeste in Obereisenheim und Bad Kissingen am 28.6. sowie am Sennfelder See am 5.7.

SCHWEINFURT/SENNFELD/BAD KISSINGEN/OBEREISENHEIM – Die evangelischen Kirchengemeinden rund um Schweinfurt laden an zwei sommerlichen Samstagen herzlich zu Tauffesten ein, bei denen Kinder oder auch Erwachsene getauft werden können.

Den Auftakt macht die Kirchengemeinde Bad Kissingen am 28. Juni um 14 Uhr am Brunnen in Bad Bocklet. Am gleichen Tag findet um 18 Uhr ein Tauffest in Obereisenheim am Main statt.

Eine Woche später, am 5. Juli, wird ein weiteres Tauffest am Sennfelder See veranstaltet. Mehrere Pfarrerinnen und Pfarrer werden anwesend sein. Auf einer großen Wiese neben dem Schwimmbad am Sennfelder See gibt es einen fröhlichen, kindgerechten Gottesdienst. Anschließend geht es zum Wasser, um dort die Taufe zu feiern. Für die Feier stehen Kaffee und Kuchen bereit, und die Evangelische Jugend sorgt für ein buntes Kinderprogramm. Gegen 18 Uhr ist eine kleine Abschlussandacht geplant.

Die Tauffeste finden auch bei schlechtem Wetter statt, dann jeweils in der nahe gelegenen evangelischen Kirche.

Weitere Informationen und Links zur Anmeldung für alle Tauffeste finden Sie unter: www.schweinfurt-evangelisch.de/tauffest