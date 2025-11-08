Event-Tipp: 2. Zonta Benefiz Quiz Night am 08. November 2025 – Erlös kommt lokalen Projekten zugute
SCHWEINFURT – Aufgrund des großen Erfolges der Premiere veranstaltet der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt am Samstag, den 8. November, um 19:00 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr) die zweite „Zonta Benefiz Quiz Night“. Die Veranstaltung findet in der THWS, Campus Ledward, statt und ermöglicht es den Gästen, ihr Wissen zu testen, Spaß zu haben, und dabei Gutes zu tun, da der gesamte Reinerlös für lokale Projekte zur Unterstützung von Frauen und Kindern gespendet wird.
Die Präsidentin des Clubs, Klara Weigand, freut sich über die große Resonanz und die Möglichkeit, die Veranstaltung an einem besonderen Ort erneut anzubieten. Die Benefiz Quiz Night wird von Zonta-Mitglied Anja Lampert moderiert und von Martin Seiwert musikalisch umrahmt.
Der Eintritt beträgt 12 Euro, für Schüler und Studierende 8 Euro. Interessenten sollten schnell sein, da das Kartenkontingent auf 100 begrenzt ist. Tickets sind ab sofort in Schweinfurt an folgenden Verkaufsstellen erhältlich:
- Sauer Raumtex, Rosengasse 8-10
- Collibri Buchhandlung, Marktplatz 19
Parkmöglichkeiten befinden sich in der Franz-Schubert-Straße. Weitere Informationen sind unter www.zonta-kg-sw.de verfügbar.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!