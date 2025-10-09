Event-Tipp: Chris de Burgh kommt nach Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Der weltbekannte irische Singer-Songwriter Chris de Burgh kommt am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, um 19:00 Uhr mit seinem Programm „50LO“ erneut in den Max-Littmann-Saal.
Die besondere Konzertreihe feiert das 50-jährige Bühnenjubiläum des Musikers. Das Motto „50LO“ steht für die Rückkehr zu seinen musikalischen Wurzeln: Chris de Burgh tritt solo auf und begleitet sich dabei selbst an Gitarre und Klavier. Neben seinen zeitlosen Hits wie „Lady in Red“ und „Borderline“ präsentiert er auch Songs von seinem aktuellen Album und erzählt die Geschichten hinter seinen Liedern.
Der Künstler beschreibt die Tournee als eine Erinnerung an seine Anfänge, als er noch ohne Band auftrat. Für die Show hat er seine Lieblingssongs aus jedem seiner früheren Studioalben ausgewählt und drei neue Lieder aufgenommen. Zusätzlich zu seinem eigenen Repertoire wird er auch einige Coverversionen von Vorbildern wie Elvis Presley und John Lennon spielen.
Die Live-Performance von Chris de Burgh verspricht eine intensive und emotionale musikalische Reise von über zwei Stunden, die Gänsehautmomente und stimmungsvolle Stunden mit ruhigen Balladen und mitreißenden Songs bietet.
Eintrittskarten für das Konzert sind erhältlich bei:
- Tourist-Information Arkadenbau
- Telefonisch unter 0971 8048- 444
- Online unter www.bad-kissingen.de/events
- Per E-Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de
