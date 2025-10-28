Auto IU

Event-Tipp: „Disco inklusiv“ – Lebenshilfe-Party im Stattbahnhof Schweinfurt

SCHWEINFURT – Die Lebenshilfe Schweinfurt lädt zum zweiten Mal in diesem Jahr zur „Disco inklusiv“ ein, einer Feier für Menschen mit und ohne Behinderung. Die Party findet am Freitag, den 7. November 2025, im großen Saal des Stattbahnhof Schweinfurt statt, da die erste Veranstaltung im Januar sehr gut besucht war.

Von 19:30 Uhr bis 22:30 Uhr wird in der Alten Bahnhofstraße ausgelassen getanzt und gefeiert. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die beiden DJs Curious George und Philippo mit einem Mix aus Pop, Rock, Schlager und Soul, sodass für jeden Geschmack der passende Song dabei ist.

Organisiert wird die „Disco inklusiv“ von den Wohnheimen der Lebenshilfe Schweinfurt. Die Veranstaltung bietet eine lässige Umgebung, um vom Alltag abzuschalten, neue Leute kennenzulernen und zu erleben, wie einfach Inklusion sein kann.

