Event-Tipp: Erstes kulinarisches Adventskonzert der vhs Rhön-Grabfeld mit dem Cuarteto Latinoamericano de Bamberg
BAD NEUSTADT – Am Sonntag, den 14. Dezember 2025, um 17:00 Uhr lädt die Volkshochschule Rhön-Grabfeld und Münnerstadt erstmals gemeinsam mit dem Schlosshotel Bad Neustadt zu einem „1. Kulinarischen Adventskonzert – Klangwelten ohne Grenzen“ in die Wandelhalle ein. Das neue Format beginnt mit einem Aperitif und Fingerfood, gefolgt von einer musikalischen Weltreise mit dem Cuarteto Latinoamericano de Bamberg. Mit diesem Konzert nimmt die vhs nach langjähriger Pause die Tradition eines klassischen Kulturangebots für die Region wieder auf.
Das Cuarteto Latinoamericano de Bamberg, bestehend aus Raúl Teo Arias (1. Violine), Benjamin Gatuzz (2. Violine), Paulina Riquelme (Viola) und Guilherme Nardelli Monegatto (Violoncello), präsentiert unter dem Motto „Klangwelten ohne Grenzen“ internationale Meisterwerke aus unterschiedlichen Ländern. Das Programm umfasst Werke aus Barock, Klassik, Romantik und Moderne und soll Menschen aller Altersgruppen an klassische Musik heranführen.
Details zur Veranstaltung
- Datum und Uhrzeit: Sonntag, 14. Dezember 2025, 17:00 Uhr (Einlass 16:30 Uhr) bis ca. 20:30 Uhr
- Ort: Wandelhalle am Schlosshotel Bad Neustadt (Schlossplatz 5)
- Eintritt: 49 Euro (inklusive Aperitif und Canapés des Schlosshotels)
- Programm: Musikalische Weltreise mit dem Cuarteto Latinoamericano de Bamberg (Klassik, Romantik, Moderne)
- Tickets: Aufgrund begrenzter Platzzahl wird eine frühzeitige Reservierung empfohlen. Tickets sind erhältlich unter www.reservix.de und www.adtickets.de sowie bei den Bildungsstandorten der vhs Rhön-Grabfeld und Münnerstadt (Mellrichstadt, Bad Neustadt und Bad Königshofen) und bei der Tourist-Info Münnerstadt.
Weitere Informationen zu den Künstlern und dem Programm sind unter www.die-vhs.de verfügbar.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!