Event-Tipp: Gästeführung der Tourist-Information Schweinfurt im Januar
SCHWEINFURT STADT UND LAND – Mit dem Beginn des neuen Jahres am 3. Januar 2026 startet Schweinfurt in eine neue Saison der Gästeführungen. Das abwechslungsreiche Programm bietet sowohl Technikbegeisterten als auch Geschichtsliebhabern spannende Einblicke in die Historie der Stadt, wobei die Tourist-Information Schweinfurt 360° bereits jetzt auf eine hohe Nachfrage hinweist.
Den Auftakt bildet am Samstag, 3. Januar, um 16:00 Uhr eine Führung durch die Sachs-Ausstellung. In einer historischen Produktionshalle wird die Erfolgsgeschichte der Familie Sachs und ihrer bahnbrechenden Motorenentwicklungen lebendig. Aufgrund des großen Interesses ist dieser erste Termin bereits vollständig ausgebucht. Wer sich für die Verbindung von technischer Innovation und Industriegeschichte interessiert, sollte daher künftige Folgetermine im Blick behalten.
Ein weiteres Highlight im Januar ist der abendliche Rundgang mit dem Nachtwächter am Donnerstag, 8. Januar, um 19:00 Uhr. Ausgestattet mit der traditionellen Hellebarde, Laterne und Hut führt der Nachtwächter die Teilnehmer durch die mittelalterlichen Gassen der Altstadt und entlang der imposanten Stadtmauer. In der besonderen Atmosphäre der nächtlichen Stadt erfahren die Besucher kuriose und spannende Geschichten aus vergangenen Jahrhunderten.
Die Tickets für die Führungen kosten jeweils 10 Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird ein frühzeitiger Erwerb der Karten empfohlen. Der Vorverkauf findet in der Tourist-Information Schweinfurt 360° im Rathaus am Markt 1 statt. Alternativ können Tickets auch bequem online über das Portal des Tourismus-Zweckverbandes unter www.tourismus.schweinfurt.de gebucht werden. Telefonische Auskünfte sind unter der Nummer 09721-513600 erhältlich.
