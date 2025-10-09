Event-Tipp: „Geldersheimer Blues-Night“ mit der Robert Cotton Band
GELDERSHEIM – Am Samstag, den 18. Oktober 2025, um 20:00 Uhr findet in den Gaden die „Geldersheimer Blues-Night“ mit der Robert Cotton Band statt. Der Bluessänger und Gitarrist Robert Cotton, der spätestens seit seiner Viertelfinalteilnahme bei „The Voice of Germany“ bekannt ist, tritt mit seiner Stammband auf. Die Band verspricht mit ihrer Musik, die Chicago-Blues, Southern Rock und Delta Blues vereint, alle Facetten des Genres zu präsentieren.
Die „Fabulous Robert Cotton Band“, die Stammband des Amerikaners aus Chicago, Illinois, bietet eine Mischung aus Eigenkompositionen, bekannten Klassikern, schnellen Shuffles, Slow Blues und Balladen. Damit kommen sowohl Blues-Kenner als auch Neulinge auf ihre Kosten.
Einlass für die Veranstaltung ist ab 19:00 Uhr. Karten können per E-Mail an karten@gadenverein.de oder an der Abendkasse erworben werden.
