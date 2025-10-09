Event-Tipp: Hansi Hinterseer – Schön dass es Dich gibt – Best of Tour 2025
BAD KISSINGEN – Der beliebte Volksmusik- und Schlagerstar Hansi Hinterseer wird am Freitag, den 7. November 2025, um 19:00 Uhr im Regentenbau ein „Best of Konzert“ geben. Der charismatische Tiroler, der seit über 30 Jahren mit Hits wie „Hände zum Himmel“, „Amore Mio“ und „Hey Baby“ das Publikum begeistert, lädt seine Fans zu einem emotionalen Highlight ein. Der Einlass zu dem Konzert, das seine beeindruckende Karriere würdigt, ist um 18:00 Uhr.
Eine Karriere voller Erfolge
Hansi Hinterseer hat in seiner über drei Jahrzehnte andauernden Musikkarriere zahlreiche Alben mit volkstümlichen Liedern und tanzbaren Schlagern veröffentlicht und wurde dafür vielfach mit Gold und Platin ausgezeichnet.
Seine öffentliche Karriere begann jedoch im Skirennsport:
- Bereits 1973, im Alter von 18 Jahren, gewann er den Gesamtweltcup im Riesenslalom.
- 1974 gelang ihm der spektakuläre Slalom-Heimsieg als erster Österreicher beim Weltcuprennen am Hahnenkamm in Kitzbühel.
- Kurz darauf holte er WM-Silber im Riesenslalom.
- Seine sportliche Bilanz umfasst sechs Weltcupsiege im Slalom und zwei Profiweltmeistertitel in der Abfahrt.
Mit derselben positiven Einstellung, mit der er seine sportliche Karriere beendete, startete er vor 30 Jahren seine zweite Karriere als Sänger. Der 70-Jährige genießt heute Kultstatus, nicht zuletzt durch seine authentische Art und die untrennbar mit ihm verbundenen Fellstiefel. Sein aktuelles Album trägt den Titel „Schön, dass es dich gibt“.
Ticketinformationen
- Einlass: 18:00 Uhr
- Beginn: 19:00 Uhr
- Tickets sind erhältlich bei: Reservix.de, Eventim.de sowie den bekannten Vorverkaufsstellen.
- Hotline: 0971-8048-444
