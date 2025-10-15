Event-Tipp: Jetzt geht‘s ans Eingemachte – Thementag im Freilandmuseum Fladungen
FLADUNGEN – Das Fränkische Freilandmuseum Fladungen lädt am Sonntag, den 19. Oktober, von 10:00 bis 17:00 Uhr zu einem abwechslungsreichen Thementag rund ums Haltbarmachen ein. Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit Mitmachaktionen, Vorträgen und Führungen, die traditionelle Methoden der Vorratshaltung vermitteln. Als besondere Premiere wird an diesem Wochenende die „Zeitreise 1919/20“ präsentiert, die den Alltag kurz nach dem Ersten Weltkrieg lebendig werden lässt.
Thementag: Haltbarmachen
Interessierte können auf dem gesamten Museumsgelände an verschiedenen Mitmachstationen selbst Hand anlegen und lernen, wie man Vorräte für den Winter anlegt. Angeboten werden:
- Einkochen von Marmelade aus Museumsobst oder Gemüse.
- Fermentieren von Kraut.
- Herstellen von frischer Butter.
- Mischen von Kräuterprodukten.
Ergänzt wird das Programm durch kulinarische Angebote und Fachwissen:
- Der Museumsbrenner Michael Weber informiert über die Edelbrandherstellung.
- Die Lauertaler Imkerei zeigt die Gewinnung von Honig.
- Der Angelverein Ostheim bietet geräucherten Fisch an.
- Wildfruchtspezialitäten wie warmer Birnen-Quitten- oder Schlehenpunsch stehen bereit.
- Vorträge und Führungen vertiefen das Wissen über Bierbrauen, Kräuterkunde oder Sirupherstellung.
Premiere: Zeitreise 1919/20
Neu im Programm ist die „Zeitreise 1919/20“, die bereits am Samstag, den 18. Oktober, beginnt. Der Dreiseithof aus Leutershausen verwandelt sich in einen lebendigen Schauplatz historischer Alltagsgeschichte:
- Vier Geschichtsdarstellende zeigen in zeitgenössischer Kleidung das Leben auf einer Hofstelle kurz nach dem Ersten Weltkrieg.
- Sie demonstrieren, wie gekocht, geheizt und geputzt wurde und berichten von Themen wie Mode, Demokratie und Frauenwahlrecht.
- Passend zum Thementag wird am Sonntag gezeigt, wie in dieser Umbruchszeit Vorräte haltbar gemacht wurden.
Letzter Fahrtag der Museumsbahn
Für die Anreise am Sonntag, den 19. Oktober, bietet sich eine nostalgische Fahrt mit dem „Rhön-Zügle“ im Dampfbetrieb an. Dies ist der letzte Fahrtag der Museumsbahn in dieser Saison.
Informationen und Eintritt
Alle Programmpunkte am Thementag sind offene Angebote, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
- Eintritt: 8 €, Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Ermäßigungen und Familienkarten sind erhältlich.
- Materialkosten fallen bei den Mitmachstationen an.
- Fahrkarten für die Museumsbahn sind online erhältlich.
- Startzeiten der Führungen und Vorträge sowie weitere Informationen finden Interessierte auf freilandmuseum-fladungen.de.
