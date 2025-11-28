Event-Tipp: Lothar Reichel liest aus „Die Morata-Morde“
SCHWEINFURT – In der Stadtbücherei im Ebracher Hof findet am 3. Dezember 2025 um 18:30 Uhr eine Premierenlesung aus dem neuen, druckfrischen Schweinfurtkrimi des Autors Lothar Reichel statt. Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt 5 Euro.
Über das Buch
Der neue Kriminalroman beginnt mit einer bizarren Mordserie in Schweinfurt, die während der Weihnachtszeit stattfindet:
Das erste Opfer ist ein junges Mädchen, verkleidet als Weihnachtsengel.
Am Neujahrsmorgen wird die zweite Leiche gefunden: ein alter Mann im Kostüm eines Kaminkehrers mit einem Marzipanschwein auf der Brust.
Am Dreikönigstag folgt der dritte Tote, der als Sternsingerkönig verkleidet ist.
Die Mordkommission ist mit den rätselhaften Andeutungen und Symbolen überfordert. Gegen den Willen des neuen Leiters, Kriminalhauptkommissar Harry Ode, wird die Polizeipsychologin Linda Morata aus München hinzugezogen.
Linda Morata hatte bereits mysteriöse Botschaften erhalten, die auf die Morde hindeuten. In Schweinfurt muss sie verwirrende Fragen klären: Wer ist Lollus? Besteht eine Verbindung zwischen den Morden und Olympia Morata, einer gelehrten Frau, die vor 500 Jahren in Schweinfurt lebte? Und hat ihr eigener Name etwas mit den Verbrechen zu tun? Linda Morata ermittelt akribisch in der Geschichte der alten Reichsstadt und ihrer eigenen Vergangenheit. Mit Hilfe der pensionierten Kriminalbeamtin Martha Grimm versucht sie, das Rätsel zu lösen und gerät dabei selbst in Gefahr.
Über den Autor
Lothar Reichel, geboren 1957 in Schweinfurt, ist als Journalist und Schriftsteller tätig. Sein Debüt, „Winnetou darf nicht sterben“, wurde 1995 zum Jugendbuch des Monats Oktober gewählt. Seit 2011 schreibt er die Reihe der Schweinfurter Kriminalromane. Im Jahr 2014 veröffentlichte er zudem den Roman „Insel der Dämonen“.
