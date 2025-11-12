Auto IU

Event-Tipp: Mit dem Nikolaus-Poetry Slam endet die reguläre Saison

Wehwalt Koslovsky - Foto: Matthias Stehr
SCHWEINFURT – In der Disharmonie findet am Samstag, den 6. Dezember 2025, der letzte Poetry Slam der neunzehnten Saison statt. Bei dieser Veranstaltung, bekannt als Slam #84, wird der letzte Champion für das Saisonfinale, den „Highlander“ (Stadtmeisterschaft am 27.02.26), ermittelt.

Veranstalter und Moderator Manfred Manger kündigt zum Jahresende ein hochkarätiges Line-Up an, das die Frankenszene und die Slamszene Karlsruhe zusammenbringt.

Teilnehmer und Highlights:

Name Herkunft/Szene Erfolge/Besonderes
Stefan Unser Karlsruhe (Gagast) Stadtmeister Schweinfurt 2024, Landesmeister Baden Württemberg 2016. Beschreibt sich als „Menschen-Zoologe“.
Wehwalt Koslovsky Husum (Gagast) Gewinner des ersten Slams in Schweinfurt 2006, Deutschsprachiger Meister 1998, Weltmeister 2000. Gilt als Pionier der europäischen Slam-Bewegung.
Anna Filipak Tübingen U20 Finale BW-Meisterschaften 2024, erneut für 2025 qualifiziert. Lehramtsstudentin.
Adrian Mulas Karlsruhe Finale BW-Meisterschaften 2023. Physikstudent, dessen Texte lyrisch, ironisch und wortwitzig sind.
Yannik Ambrusits Würzburg (Frankenszene) Deutschsprachiger U20 Meister 2022, Deutschsprachiger Trize-Meister 2023. Stand zuletzt im Oktober erneut im Finale.
Sebastian Grau Erlangen (Frankenszene) Starter bei den Landesmeisterschaften Bayern 2025. Erstmalig in Schweinfurt dabei.

Informationen zur Veranstaltung:

  • Datum und Zeit: Samstag, 06.12.25 – 20:00 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)
  • Ort: Disharmonie Schweinfurt
  • Konzept: Das Publikum bewertet die Beiträge; die drei Besten treten im finalen Stechen um den Tagessieg an.
  • Preise: Die Preise für die goldene Dichterschlacht-Schüssel (Trophäe) werden klingelbeutelartig aus mitgebrachten Präsenten der Zuschauer eingesammelt.
  • Musik: DJane Lisa Smaragd aus Nürnberg sorgt für die musikalische Untermalung.

Ticketpreise und Vorverkauf:

Der Kartenvorverkauf wird empfohlen, es werden jedoch immer auch Karten für die Abendkasse zurückgehalten.

  • Abendkasse (pauschal): 17 Euro
  • Vorverkauf Erwachsene: 12 Euro (zzgl. VVK-Gebühren) über www.disharmonie.de oder 0 97 21/2 88 95
  • Vorverkauf Schüler/Mitglieder: 10 Euro

Early Bird Tickets für den „Highlander“ (ermäßigt und ohne Vorverkaufsgebühren) sind letztmalig beim Slam selbst oder bis zum 6. Dezember mittwochs und donnerstags von 12:00 bis 16:00 Uhr in der Disharmonie erwerbbar.

