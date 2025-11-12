Event-Tipp: Mit dem Nikolaus-Poetry Slam endet die reguläre Saison
SCHWEINFURT – In der Disharmonie findet am Samstag, den 6. Dezember 2025, der letzte Poetry Slam der neunzehnten Saison statt. Bei dieser Veranstaltung, bekannt als Slam #84, wird der letzte Champion für das Saisonfinale, den „Highlander“ (Stadtmeisterschaft am 27.02.26), ermittelt.
Veranstalter und Moderator Manfred Manger kündigt zum Jahresende ein hochkarätiges Line-Up an, das die Frankenszene und die Slamszene Karlsruhe zusammenbringt.
Teilnehmer und Highlights:
|Name
|Herkunft/Szene
|Erfolge/Besonderes
|Stefan Unser
|Karlsruhe (Gagast)
|Stadtmeister Schweinfurt 2024, Landesmeister Baden Württemberg 2016. Beschreibt sich als „Menschen-Zoologe“.
|Wehwalt Koslovsky
|Husum (Gagast)
|Gewinner des ersten Slams in Schweinfurt 2006, Deutschsprachiger Meister 1998, Weltmeister 2000. Gilt als Pionier der europäischen Slam-Bewegung.
|Anna Filipak
|Tübingen
|U20 Finale BW-Meisterschaften 2024, erneut für 2025 qualifiziert. Lehramtsstudentin.
|Adrian Mulas
|Karlsruhe
|Finale BW-Meisterschaften 2023. Physikstudent, dessen Texte lyrisch, ironisch und wortwitzig sind.
|Yannik Ambrusits
|Würzburg (Frankenszene)
|Deutschsprachiger U20 Meister 2022, Deutschsprachiger Trize-Meister 2023. Stand zuletzt im Oktober erneut im Finale.
|Sebastian Grau
|Erlangen (Frankenszene)
|Starter bei den Landesmeisterschaften Bayern 2025. Erstmalig in Schweinfurt dabei.
Informationen zur Veranstaltung:
- Datum und Zeit: Samstag, 06.12.25 – 20:00 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)
- Ort: Disharmonie Schweinfurt
- Konzept: Das Publikum bewertet die Beiträge; die drei Besten treten im finalen Stechen um den Tagessieg an.
- Preise: Die Preise für die goldene Dichterschlacht-Schüssel (Trophäe) werden klingelbeutelartig aus mitgebrachten Präsenten der Zuschauer eingesammelt.
- Musik: DJane Lisa Smaragd aus Nürnberg sorgt für die musikalische Untermalung.
Ticketpreise und Vorverkauf:
Der Kartenvorverkauf wird empfohlen, es werden jedoch immer auch Karten für die Abendkasse zurückgehalten.
- Abendkasse (pauschal): 17 Euro
- Vorverkauf Erwachsene: 12 Euro (zzgl. VVK-Gebühren) über www.disharmonie.de oder 0 97 21/2 88 95
- Vorverkauf Schüler/Mitglieder: 10 Euro
Early Bird Tickets für den „Highlander“ (ermäßigt und ohne Vorverkaufsgebühren) sind letztmalig beim Slam selbst oder bis zum 6. Dezember mittwochs und donnerstags von 12:00 bis 16:00 Uhr in der Disharmonie erwerbbar.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!