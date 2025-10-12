Event-Tipp: Other roads – Englischer Folk Rock
HASSFURT – Die englische Folk-Band „other roads“ lädt am Donnerstag, den 16. Oktober, um 20:00 Uhr zu einem After-Work-Event in die Rathaushalle Haßfurt ein. Die weltweit tourende Band spielt ein Repertoire, das von energetisierenden keltischen Fiddle-Tunes bis zu chilligen Balladen reicht. Die Musiker gelten als eine der besten zeitgenössischen Folk-Bands und begeistern mit ihrem einzigartigen Sound und britischem Humor.
Die Band kreiert ihren aufregenden Sound durch eine Kombination traditioneller Instrumente:
- Geige
- Bouzouki
- Gitarre
- Mandoline
- Harmonika
In ihrem Stil verbinden sie musikalische Einflüsse aus England, Schottland und sogar Afrika. Als frühere Begleitband von John Wright erinnern sie an ihren alten Bandleader, schlagen aber, ihrem Namen entsprechend, auch „other roads“ ein und gehen neue Wege.
Tickets für das Konzert sind unter www.kulturamt-hassfurt.de erhältlich.
